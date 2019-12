Cristiano Ronaldo pense déjà à la saison prochaine avec la Juventus et pourrait bien pousser pour un transfert majeur. CR7 veut faire une grande saison, l’année prochaine, et viser les sommets avec la Juve, car il sait qu’il approche de la fin de sa carrière et ne veut pas perdre de temps. Dans cette optique, il veut être entouré par les meilleurs joueurs possible et semble effectivement pousser pour un transfert de Paul Pogba avec qui il aimerait bien évoluer. Les deux hommes s’apprécient et CR7 use de son influence pour que la Juve mette en place son retour.