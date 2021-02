S'il était à deux doigts de partir la saison dernière, Cristiano Ronaldo semble avoir changé d'avis d'après le média italien Tuttosport. Le Portugais se sent bien à Turin et une prolongation, aussi petite soit-elle, ne serait pas de refus. Si du côté de Ronaldo tout va bien, côté Juventus, le club rencontre quelques difficultés financières en raison de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus. En effet, la Vieille Dame a affiché une perte de 113,7 millions d'euros pour le premier semestre de cette saison. Et quand un club possède un joueur tel que Cristiano Ronaldo, nul doute de la somme astronomique que doit être son salaire. D'après les dernières estimations du magazine Forbes, l'attaquant touche 50 millions d'euros de salaire et de primes. De quoi freiner les dirigeants turinois. C'était sans compter les «sacrifices» du Portugais. Pour soulager le club et espérer prolonger, Ronaldo a fait une croix sur une partie de l'argent que la Juventus lui doit. En effet, sans négociations, l'attaquant a accepté de baisser son salaire de 30%. De plus, il a aussi accepté de ne pas toucher ses primes et ses droits d'image. Un beau geste du Portugais pour son club depuis 2018. Bien sûr, il ne faut pas oublier que Cristiano Ronaldo possède des partenariats, des marques et des collaborations qui lui rapportent beaucoup également. Toujours selon Tuttosport, Ronaldo «n'est pas du tout intéressé à gagner plus d'argent». Celui qui a tout gagné avec le Real Madrid aimerait en faire de même avec la Juventus. En signant à Turin, le Portugais a toujours affiché sa volonté de remporter la Ligue des Champions avec la Vieille Dame. Un objectif qui n'est pas encore atteint, et c'est bien pour ça qu'il aimerait prolonger son aventure avec le club italien.