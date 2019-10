Cristiano Ronaldo (34 ans) pense que la Juventus est plus forte, avec Maurizio Sarri. Le Portugais a estimé que l’équipe turinoise avait progressé, avec l’ancien coach de Chelsea : « L’équipe est meilleure, selon moi, on joue un football différent, on est plus nombreux en attaque. Mon rôle est similaire, mais je suis heureux, je suis content d’être là où je veux être. Nous avons un nouveau coach, de nouveaux partenaires, mais, maintenant, nous sommes meilleurs. Nous nous améliorons, il y a d’autres choses à améliorer, mais nous sommes contents, parce qu’on progresse bien », a-t-il confié face aux médias. Cette saison, Ronaldo a inscrit 4 buts en 7 apparitions en Serie A.