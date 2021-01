Tout sourire. Islam Slimani a débarqué à l'Olympique Lyonnais, mercredi, dernier, avec la banane. Maxwel Cornet, son nouveau partenaire, a apprécié. «C'est un mec souriant, agréable, et je pense qu'il va nous faire du bien dans les prochains matchs», a confié l'international ivoirien, présent face à la presse vendredi. Même son de cloche pour le coach Rudi Garcia. «Sa présentation a été très rafraîchissante. Il a dégagé cet enthousiasme, cette envie et cette motivation. Il va nous aider dans les objectifs de Ligue des Champions», a confié le technicien rhodanien. Ce dernier a ensuite expliqué ce que l'international algérien (68 sélections, 27 réalisations) de 32 ans, arrivé libre après résiliation de son bail à Leicester, pouvait apporter à son équipe, actuellement en tête du classement de la Ligue 1.

«Je pense qu'il est différent des autres attaquants qu'on a, ce sera certainement un meilleur joueur de tête que les autres. Il va nous apporter sa taille, offensivement et défensivement», a-t-il d'abord expliqué avant de poursuivre. «Il va également nous amener sa science de faire jouer les autres. Si Ben Yedder a marqué autant de buts la saison passée, Islam n'y a pas été étranger. Il avait réalisé une demi-saison de très haut niveau avec Monaco (6 buts et 8 passes décisives en 12 matchs)», a-t-il ajouté, convaincu de pouvoir l'utiliser dans n'importe lequel des trois postes offensifs de son 4-3-3. «On a trois attaquants qui permutent beaucoup, qui ont l' obligation de se promener et de se retrouver dans l'axe pour conclure. Donc oui, Islam peut jouer à un des trois postes.» L'entraîneur Lyonnais retient surtout la motivation et l'envie déjà montrée par son autre champion d'Afrique des nations 2019 (avec Djamel Benlamri).

«Il est très motivé. À l'image de Djamel, il va nous apporter en détermination, en volonté et en don de soi. Je suis très content d'accueillir Islam, il est très motivé», a-t-il souligné avant de conclure. «On a perdu Moussa (Dembélé), il fallait absolument le remplacer. L'arrivée d'Islam est une bonne nouvelle, en plus, il connaît la L1, c'est bien.