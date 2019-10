La nouvelle contre-performance de l’AC Milan contre la Fiorentina (1-3) fragilise encore un peu plus la situation de l’entraîneur Marco Giampaolo. Si le directeur technique Paolo Maldini a conforté le coach italien, La Gazzetta dello Sport révèle le nom de certains techniciens susceptibles de reprendre le flambeau, en cas de départ de l’ancien entraîneur de la Sampdoria Gênes. Outre Massimiliano Allegri et Luciano Spalletti, le quotidien transalpin cite Arsène Wenger, Claudio Ranieri et Rudi Garcia. Libre de tout engagement depuis son départ de l’Olympique de Marseille, ce dernier conserve une belle cote de l’autre côté des Alpes depuis son passage par l’AS Rome.