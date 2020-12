Ne faisant plus vraiment partie des plans de Frank Lampard, le défenseur Antonio Rüdiger pourrait quitter les Blues pendant le mercato hivernal. Des clubs italiens et espagnols seraient intéressés. Avec seulement 4 apparitions au total depuis le début de la saison, le temps de jeu d'Antonio Rüdiger à Chelsea est intenable pour l'international allemand. Plus que jamais, ce dernier envisage un départ. En Italie, plusieurs clubs seraient intéressés. Notamment la Juventus et le Milan AC. Le premier en raison de nombreux blessés à ce poste, alors que le second veut tout simplement se renforcer avec l'ancien joueur de l'AS Roma. En Espagne également, le nom d'Antonio Rüdiger est cité par les médias locaux. Selon Sport, le FC Barcelone serait sur les rangs pour recruter le défenseur de Chelsea. Alors que Samuel Umtiti n'est toujours pas complètement remis d'un problème de genou, Clement Lenglet et Ronald Araujo sont désormais les seuls défenseurs centraux en forme de l'équipe dirigée par Ronald Koeman. Pendant le mercato estival déjà, le club catalan avait tenté sa chance. Il le fera à nouveau en janvier prochain pour le joueur sous contrat jusqu'en juin 2022 et dont la valeur est estimée

à 30 millions d'euros.