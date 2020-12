Confronté à un temps de jeu très limité à Chelsea cette saison, Olivier Giroud (34 ans, 11 apparitions et 7 buts toutes compétitions cette saison) a su saisir sa chance. Titulaire lors des deux derniers matchs des Blues, l'attaquant a enchaîné un quadruplé face au FC Séville (4-0) mercredi en Ligue des Champions puis un nouveau but contre Leeds (3-1) samedi en Premier League. Le consultant de Sky Sports, Patrice Evra, a poussé un coup de gueule pour défendre son ex-coéquipier en sélection, pas reconnu à sa juste valeur selon lui. «Je crois que le seul problème de Giroud, c'est son nom. S'il s'appelait «Giroudinho» ou quelque chose comme ça, les gens l'aimeraient. Pour moi, il est l'attaquant le plus complet de Chelsea. Je ne comprends pas car en équipe de France aussi, les gens s'interrogent sur son style, a déploré l'ancien Red Devil. Même quand il était à Arsenal, il a toujours été confronté aux critiques. Il a toujours relevé les défis et c'est ce que j'aime chez Olivier. Si je l'avais comme joueur en tant qu'entraîneur, il serait dans mon équipe à 100%.» Au vu de la forme actuelle du Tricolore, son coach Frank Lampard va avoir du mal à le sortir du onze de départ.