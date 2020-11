Le nouveau défenseur du CR Belouizdad, Anès Saâd, ne jouera pas la finale de la supercoupe d'Algérie, prévue le 21 du mois courant face à l'USM Alger, au stade du 5-Juillet. Pour cause, le transfuge de l'USM Bel Abbès a été victime d'une déchirure qui devrait l'éloigner des terrains pour une période d'un mois. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, et au moment où il était prévu que Saâd reste avec le groupe pour se soigner avec le médecin du club, il a été libéré par sa direction, lui qui se trouve actuellement chez lui. Par ailleurs, il semble que les Belouizdadis n'ont pas appris de leurs erreurs. En effet, et après la crise provoquée par la contamination de 31 personnes lors du stage de Mostaganem, l'on risque de retomber, chez le champion d'Algérie sortant, dans ses travers. Des personnes étrangères accèdent le plus normalement du monde à l'hôtel où l'équipe est hébergée actuellement, avec tout ce que cela peut emmener comme risque de contamination. Ces personnes qui accèdent se permettent même le luxe de se mettre au restaurant aux côtés des joueurs et membres du staff technique.