Le défenseur et capitaine de la JS Kabylie, Nabil Saâdou, s'est engagé, jeudi dernier, pour un contrat de deux saisons avec le MC Alger, a annoncé le club vice-champion d'Algérie de Ligue 1 de football sur sa page officielle Facebook. Saâdou (30 ans), passé par les jeunes catégories du MCA, devient la cinquième recrue du Vieux club de la capitale, après l'attaquant Abdelhak Abdelhafid (ex-MC Oran), le défenseur central Mouad Hadded (ex-JSM Skikda), le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-ES Sétif) et le gardien de but Abdelkadir Salhi (ex-JS Kabylie).

D'autres joueurs sont annoncés comme d'éventuelles futures recrues, à l'image du milieu offensif algérien de l'ES Tunis, Billel Bensaha ou encore d'un attaquant étranger dont l'identité n'a pas été dévoilée. Pour sa part, le meilleur buteur de l'équipe la saison dernière, Samy Frioui, qui était dans le flou, a finalement prolongé.

L'ancien attaquant de l'USM Blida a pris quelques jours de réflexion et décidé finalement de rester avec le Mouloudia, en prolongeant son bail d'un an. Le joueur a signé son nouveau contrat jeudi dernier, et va entrer en période de préparation avec ses coéquipiers.

L'entraîneur Nabil Neghiz compte énormément sur son buteur la saison prochaine, et n'a cessé de le faire savoir dans ses différentes sorties médiatiques.

En revanche, le Mouloudia s'est passé de quelques joueurs dont l'attaquant Hicham Nekkache et le milieu de terrain Walid Derrardja, signataires d'un contrat de deux saisons avec le MC Oran, et récemment le défenseur central Zidane Mebarakou, dont le contrat a été résilié à l'amiable. Pour préserver l'ossature de l'équipe, la direction a prolongé le contrat du meneur de jeu Abderrahmane Bourdim, du latéral droit Abderrahmane Hachoud, et de l'attaquant, Samy Frioui. Le MCA a entamé, dimanche dernier, sa préparation en vue de la nouvelle saison, à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn Bénian (Alger), sous la conduite de l'entraîneur Nabil Neghiz. Un deuxième stage est prévu à Mostaganem en octobre prochain.

