Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed Hakim Boughadou, a exprimé sa « déception » vis-à-vis de la prestation « timide » des nageurs de la sélection nationale Oussama Sahnoune et Souad Cherouati, éliminés dès le premier tour aux Mondiaux de Gwangju (Corée du Sud / 12-28 juillet). Spécialiste des épreuves courtes, Sahnoune a échoué à passer le 1er tour qualificatif aux 50 et 100 m nage libre. Le natif de Constantine s’est contenté de la 10e place dans la 11e série du 100m avec un temps de 49 sec 08, soit le 23e temps des 13 séries engagées. Dans l’épreuve du 50m, le sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille a connu la même mésaventure, se faisant éliminer précocement avec sa 7è place dans la 13è série et un chrono de 22 sec 37, soit le 24e temps parmi les chronos des 130 nageurs répartis sur les 14 séries.

La FAN avait fondé de gros espoirs sur Oussama Sahnoune (26 ans) pour les Mondiaux de Gwangju disputés en grand bassin (50 mètres), là où le nageur algérien réalise ses meilleurs temps par rapport au petit bassin (25 mètres). De son côté, Souad Cherouati a été éliminée précocement dans l’épreuve du 1500 m (17mn 25s 12), soit la 28e et avant-dernière place au classement général des trois séries de qualification. Elle a également connu un échec dans la série éliminatoire du 800 m (9mn 12s 30), se positionnant au 35e rang sur 40 nageuses. « Je ressens une grosse déception suite aux résultats de Sahnoune et Cherouati. Il est vrai qu’ils n’ont pas reçu leur bourse cette année, mais cela ne constitue pas, à mon avis, une raison. Ils ont même échoué à rééditer leurs meilleurs temps, d’où ma déception », a déclaré Boughadou à l’APS. Interrogé par ailleurs sur la participation du jeune Jaouad Syoud, le patron de la FAN s’est dit « satisfait » de son parcours même s’il s’est contenté de la 27e place sur 55 nageurs au 200m 4 nages.

«Je suis très content des résultats de Syoud qui a enregistré un bon chrono au 200m 4 nages, c’est un point très positif », s’est réjoui Boughadou. Outre le record national battu avec un temps de 2:01.76, Syoud a réalisé les minima « B » pour les jeux Olympiques de Tokyo-2020. Lors de la série éliminatoire du 400m 4 nages, Syoud s’est classé en 10e et dernière position. Aligné dans la 3e série, Syoud a bouclé la course en 4:28.65, obtenant le 30e chrono, toutes séries confondues.