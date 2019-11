Les athlètes Nassima Saifi et Safia Djelal ont offert à l'Algérie deux autres médailles, une argent et une bronze, lors de la 6e journée des épreuves hier, aux Championnats du monde 2019 de para-athlétisme, qui devront prendre fin demain à Dubai (EAU). Engagés au concours du lancer de poids, classe F56/57, Nassima Saïfi a pris l'argent grâce à un jet à 10,32m, à son 3e et dernier essai réussi, sur les six autorisés. C'est la seconde médaille de Saïfi lors des joutes de Dubai, après l'or obtenu au disque (F56/57), avec à la clé un nouveau record (35.76m). De son côté, Safia Djelal a pris le bronze au poids, après les 10,10m, assurés à l'unique essai qu'elle a réussi. C'est la seconde médaille de bronze que Djelal remporte après celle obtenue au disque. En revanche, Nadia Medjmedj, 3e Algérienne engagée au concours, s'est contentée d'une 7e position avec un jet à 9,37m, réussi à sa 3e tentative. Le titre mondial du lancer de poids, classe F56/57, est revenu à la Mexicaine et doyenne du handisport dans son pays, Ortiz Hernandez Maria De Los A. qui a remporté le concours avec un jet à 10,61m, qui constitue sa meilleure performance de l'année. Lors de cette 6e journée des Mondiaux de Dubai, le sprinteur algérien Salah Khelaïfia s'est qualifié pour la finale de l'épreuve du 100m, classe T13, après avoir remporté sa série (la 3e), en 11.17, devant le Polonais Jakub Nicpon (11.18). Les deux premiers des trois séries au programme, plus les deux meilleurs temps devaient se rencontrer hier en soirée, pour disputer le podium de l'épreuve. Au classement provisoire des médailles, l'Algérie pointe à la 13e position avec 11 médailles (2 or, 5 argent et 4 bronze). La Chine mène les débats avec un total de 41 médailles (17 or, 17 argent, 7 bronze), devant le Brésil (10 or, 6 argent, 10 bronze) et l'Ukraine (9 or, 5 argent, 5 bronze).