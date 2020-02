Pour les jeux Olympiques de Tokyo 2020 (22 juillet - 8 août), le sélectionneur de l’équipe d’Egypte Shawky Gharib a annoncé son intention de convoquer l’ailier de Liverpool Mohamed Salah (27 ans, 67 sélections et 41 buts). «Sur les trois joueurs de plus de 23 ans que nous souhaitons appeler, Salah est le seul sur lequel nous nous sommes accordés, car il est tout simplement l’un des trois meilleurs joueurs du monde. Je n’ai pas du tout parlé à Salah, mais en toute honnêteté, sa participation aux jeux Olympiques nécessitera également un petit effort de sa part », a commenté Gharib à la télévision. Pour l’instant, Salah n’a pris aucune décision concernant sa participation à cette compétition. Et de son côté, Liverpool, qui a son mot à dire, ne semble pas emballé à l’idée d’être privé de l’une de ses stars durant la préparation estivale.