Mohamed Salah ne disputera pas les deux matchs de l’Egypte face au Kenya et contre les Comores, comptant pour les qualifications de la coupe d’Afrique des nations. L’attaquant de Liverpool souffre d’une blessure à la cheville droite et a déclaré forfait. Il était sorti à la 87e minute du choc entre Liverpool et Manchester City (3-1) dimanche. Il s’est rendu auprès de sa sélection pour faire des tests physiques. « La blessure nécessite une période traitement pour se remettre », a indiqué la Fédération égyptienne dans un communiqué. Il a été aperçu au bord du terrain d’entraînement, portant une botte de protection. Le joueur aurait fait part de sa volonté de jouer pour son pays mais la décision d’acter son forfait a été prise après une réunion avec le médecin de l’équipe nationale, le sélectionneur et le capitaine. En octobre dernier, Salah avait manqué le choc face à Manchester United après avoir reçu un violent tacle de la part du joueur de Leicester, Hamza Choudhury sur cette même cheville. Il avait aussi été remplacé avant la fin du match il y a deux semaines contre Tottenham (2-1). La prochaine rencontre des Reds est programmée le 23 novembre prochain face à Crystal Palace.