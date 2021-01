Régulièrement annoncé sur le départ, Mohamed Salah (28 ans, 17 matchs et 13 buts en Premier League cette saison) assure qu'il ne souhaite pas quitter Liverpool. L'attaquant sous contrat jusqu'en 2023 a encore faim de titres avec les Reds. «Mon avenir? Je ne sais pas. Si vous me demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, a répondu l'Égyptien à la chaîne norvégienne TV2. Mais comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est entre les mains du club. Je me donnerai toujours à 100% jusqu'à la dernière minute dans ce club et je veux remporter autant de trophées que possible. Je veux donner 100% aux gens qui me donnent toujours de l'affection.» De quoi rassurer le manager Jürgen Klopp.