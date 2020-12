L'ancien international égyptien, Mohamed Abou Trika, a assuré que l'ailier Mohamed Salah n'était plus heureux à Liverpool. Présent en conférence de presse, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp a totalement démenti. «On ne parle jamais de contrat, pourquoi devrions-nous commencer maintenant? Mo est de bonne humeur, dans une bonne passe, donc c'est le plus important. Si vous aviez été là à l'entraînement, vous l'auriez vu beaucoup rire, il a apprécié la séance. Tout le reste vous fait écrire du papier, mais en interne, ce n'est pas un sujet. Il n'a pas commencé le dernier match et je repense à toutes les choses que j'ai entendues après. Il est rentré et a marqué deux buts. Il est dans un bon moment et j'espère qu'il continuera comme ça», a commenté le technicien allemand.