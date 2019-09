C’est un dossier qui risque d’animer les gazettes dans les mois à venir : Mohamed Salah pourrait quitter Liverpool à l’issue de la saison. Et pour cause, le Pharaon égyptien serait en pleine réflexion concernant la suite de sa carrière qu’il pourrait poursuivre loin d’Anfield. Double finaliste et vainqueur de Ligue des Champions, Mohamed Salah songerait sérieusement à quitter les Reds. Un point pourrait le pousser à mettre les voiles : homme de défis, l’attaquant ne serait pas contre relever un nouveau challenge sous d’autres cieux. Et si Mohamed Salah venait à quitter Liverpool, où irait-il ? Ce ne sont pas les prétendants. Le PSG a toujours voulu s’attacher ses services lorsqu’il évoluait encore à l’ AS Rome. Mais le joueur de 27 ans affiche une préférence pour la suite de sa carrière. Selon les informations de Duncan Castles, journaliste pour Daily Record, Salah a coché trois équipes dans sa liste de destinations potentielles et le PSG n’y figure pas. Il s’agit du Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Trois clubs qui l’intéresseraient particulièrement et qu’il serait prêt à rejoindre en cas de propositions convenables. Alors lequel de ces clubs sera prêt à mettre le paquet pour l’ancien milieu offensif de Chelsea ? On ne demande qu’à voir.