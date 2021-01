La star de Liverpool Mohamed Salah a déclaré qu'il voulait jouer chaque minute de chaque match, malgré le calendrier condensé de son équipe en 2020-2021. La pandémie de coronavirus a forcé la campagne actuelle à commencer avec un mois de retard, ce qui signifie que les équipes visent à terminer un calendrier complet en moins de temps que d'habitude. Cependant, avant la confrontation de dimanche contre Manchester United, Salah a déclaré qu'il voulait continuer à jouer autant que possible. «Je veux jouer chaque minute et chaque match, a déclaré l'Egyptien à beIN Sports. Je veux jouer 95 minutes, pas seulement 90! Mais je respecte les décisions du manager.» Salah a débuté les trois derniers matchs de Premier League de Liverpool, mais les Reds n'ont remporté aucun de ces matchs, glissant à la deuxième place et perdant trois points sur United. Après la victoire de Liverpool en championnat la saison dernière, Salah pense que le calendrier et le manque de supporters, cette saison, signifie que la première division anglaise est grande ouverte. «La situation est complètement différente maintenant à cause du coronavirus, car chaque équipe a une chance égale de gagner à cause de l'absence des supporters», a déclaré Salah. «Il est encore tôt pour prédire un vainqueur de la Premier League cette saison. Tout le monde est proche, mais j'espère que nous la gagnerons encore.» Le calendrier chargé a frappé Liverpool de plein fouet cette saison, le club ayant subi un certain nombre de blessures de joueurs clés, dont les défenseurs Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez.

La crise des blessures défensives du club a obligé des jeunes non confirmés comme Nathaniel Phillips et Rhys Williams à jouer des rôles importants, ainsi que les milieux de terrain Jordan Henderson et Fabinho à servir de défenseurs de fortune par moments. Salah a complimenté les performances de certains jeunes joueurs de Liverpool ainsi que de Fabinho, mais il est resté muet sur les appels lancés à l'équipe pour qu'elle se lance sur le marché des transferts de janvier pour des renforts défensifs. «Les blessures nous ont gravement touchés cette saison, a déclaré l'international égyptien. Vous pouvez voir comment Fabinho joue en tant que défenseur central, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, nous devons continuer. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui jouent bien. Je ne peux pas dire grand-chose sur [le marché des transferts], c'est la direction qui décide.»