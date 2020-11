Les joueurs du CS Constantine, Salhi, Benmessaoud et Boudebouda se sont « entièrement » remis du coronavirus et sont désormais aptes à reprendre la compétition, a indiqué le club de Ligue 1. Ces trois joueurs faisaient partie d’un groupe de cinq personnes qui avaient été placées en isolement à l’hôtel après avoir été testées positives au Covid-19. Il y avait aussi le préparateur physique Labani et le joueur Ben-Tahar, qui restent donc en isolement, en attendant leur total rétablissement, pour pouvoir reprendre du service. Juste avant eux, six joueurs constantinois ainsi que l’entraîneur adjoint s’étaient déjà remis du coronavirus, selon la direction du club. Le 8 novembre, les Sanafir devaient entamer un stage bloqué à Alger, entrecoupé par trois joutes amicales, respectivement contre la JS Saoura, le CR Belouizdad et l’US Biskra. Finalement, la découverte de 12 cas positifs au Covid-19 les avait obligés à rentrer aussitôt à Constantine et se mettre en quarantaine. Outre le CSC, plusieurs clubs de Ligue 1, dont le CRB, l’US Biskra et l’USM Alger, ont enregistré plusieurs cas positifs au coronavirus depuis la reprise des entraînements.