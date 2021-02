La mobilisation des pouvoirs publics pour réussir la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2022 a permis de donner un nouveau souffle aux projets en souffrance, en particulier le complexe sportif de Bir El Djir et le Village méditerranéen, a indiqué, mardi, le directeur général du Comité d'organisation des JM (COJM), Salim Iles. «Nous nous félicitons de la mobilisation des pouvoirs publics qui a permis de passer à la vitesse supérieure dans la réalisation des nouvelles infrastructures concernées par les JM, ce qui nous rend optimistes quant à la réception de ces projets dans les délais fixés», a déclaré, à l'APS, l'ancien nageur international. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi ont présidé chacun, dernièrement, des réunions consacrées à la préparation des JM et durant lesquelles des décisions fermes ont été prises pour achever dans des délais bien précis les travaux de réalisation des infrastructures dédiées à la manifestation sportive méditerranéenne. «L'évolution de la situation au niveau des chantiers concernés nous met dans une position confortable vis-à-vis du Comité international des JM, qui suit de très près nos préparatifs en prévision de l'évènement. Plusieurs obstacles ont été levés, permettant par-là même de bien avancer dans les travaux», s'est encore réjoui le premier responsable du COJM. Revenant sur la visite effectuée, lundi dernier, par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi et l'entraîneur de la sélection nationale de la discipline, Djamel Belmadi, au nouveau stade de 40 000 places, qui devra être livré le 31 mars prochain, Salim Iles a salué l'engagement des deux hommes à contribuer à la promotion des JM. «J'ai eu une discussion avec le président de la FAF et le sélectionneur national à propos des actions à entreprendre éventuellement par la sélection nationale et ses joueurs dans le cadre de la campagne de promotion des JM, et je dois dire qu'ils sont tous deux prêts à nous assister dans ce registre», a encore assuré le responsable. Par ailleurs, il a informé de la signature prochaine de trois contrats de parrainage avec des grandes entreprises publiques à savoir, Sonatrach, Mobilis et Air Algérie.