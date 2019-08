Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a procédé mardi à Oran, à l’installation officielle de l’ancien nageur algérien, Salim Iles, en qualité de directeur général des Jeux méditerranéens qu’abritera la ville d’Oran en 2021. Le ministre a estimé que la désignation de Salim Iles pour la gestion du comité d’organisation des JM est un signe de reconnaissance, de confiance et de mérite des jeunes compétences sportives, notant que Iles dispose à son actif « un palmarès riche en médailles et titres, outre sa grande expérience en la matière, compte tenu de son grand parcours sportif ». Il a ajouté, dans ce sillage, que l’Algérie dispose également d’un vivier de compétences parmi les jeunes et champions sportifs mondiaux ayant une longue expérience. Leur participation dans les Jeux olympiques et méditerranéens « sera une source d’enrichissement et un gage de réussite de cette fête sportive internationale prévue à Oran en 2021 ». Dans ce contexte, le ministre a procédé à l’installation de l’ancienne joueuse algérienne de handball Z’hour Ghidouche, en qualité de directrice de l’administration générale de la manifestation alors que Yacine Aârab a été installé à la tête du comité sportif.