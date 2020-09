Le général de corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé, dimanche dernier au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l'honneur des membres de la délégation sportive militaire ayant pris part à la 6e édition des Jeux militaires internationaux, tenue en Russie, qui s'est déroulée, du 23 août au 2 septembre 2020. Lors de cette cérémonie, le général de corps d'armée a tenu à transmettre les salutations et les félicitations du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et à présenter ses félicitations aux mem-bres de la délégation militaire qui ont fait de leur mieux afin d'obtenir les résultats faisant la fierté de leur armée et leur patrie, et suscitant auprès de leur vaillant peuple toute la reconnaissance et la gratitude. En la circonstance, il a soutenu: «Il m'est agréable, à votre retour, après la participation honorable à la 6e édition des Jeux militaires internationaux, tenue en Russie du 23 août au 2 septembre 2020, de vous transmettre les salutations et les félicitations du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et de vous présenter mes vives félicitations en guise de reconnaissance pour les résultats très honorables que vous avez pu réaliser face aux sélections de pays ayant une longue expérience dans ce genre de jeux militaires de haut niveau.» Le général de corps d'armée ne manquera pas, dans son intervention devant l'Equipe nationale militaire, en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de Forces, de la Gendarmerie nationale, du commandant de la 1ère Région militaire, du contrôleur général de l'Armée, ainsi que des chefs de départements, des directeurs centraux et des chefs de services du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée nationale populaire, de souligner avec beaucoup de considération que ces «résultats font la fierté de notre armée et notre patrie et suscitent auprès de notre vaillant peuple, à travers l'ensemble du territoire national toute la reconnaissance et la gratitude.» Avec beaucoup d'enthousiasme, le général de corps d'armée a exprimé toute sa reconnaissance à l'égard de l'Equipe nationale militaire pour dire: «Nous avons senti en vous, lors des compétitions de cette édition, la détermination qui vous motive et la volonté qui vous a marqués tout au long de ce tournoi, où vous avez décroché, avec mérite, la 4e place au classement par équipes parmi 11 pays ayant participé à la discipline «section aéroportée», ainsi que la 3e place pour l'équipe cynotechnique relevant de la Gendarmerie nationale, parmi six équipes ayant concouru dans la discipline de «l'Ami fidèle».