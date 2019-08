Le pongiste algérien Sami Kherouf a pris la médaille de bronze de la coupe d’Afrique de tennis de table (ITTF Africa Cup), après sa défaite devant le Nigérian Aruna Quadri 0-3 (6-11, 10-12 et 5-11), lundi soir à Lagos en match de classement. Kherouf, 30 ans, a laissé une bonne impression devant les ténors africains du tennis de table, pour avoir atteint les demi-finales en éliminant notamment le redoutable congolais Idowu Saheed 4-2. Auparavant, l’Algérien avait passé l’écueil des poules en première position du 8e groupe, avec deux succès face à Twumasi Fredrick (Ghana) 3-0 et Kassa Gedeon (Congo) 3-2. En 8es de finale, Kherouf a écarté le Nigérian Mati Taiwo 4-2. Néanmoins, le chemin de l’Algérien s’est arrêté en demi-finales face à l’Egyptien Ahmed Ali Saleh 2-4 qui a perdu difficilement la finale face à son compatriote Omar Assar 3-4 (12-10, 3-11, 6-11, 14-12, 3-11, 11-9 et 3-11). Grâce à sa prestation tout au long du tournoi, Sami Kherouf devrait améliorer son classement mondial du mois d’août où il occupait la 185e position. Chez les dames, les deux pongistes algériennes Katia Kessaci et Lynda Loghraibi se sont contentées des matchs de classement. Kessaci a clôturé le tournoi continental en 10e position après sa défaite face à l’Egyptienne Abdel-Aziz Farah 1-3 (11-8, 4-11, 4-11 et 1-11), alors que Lynda Loghraibi a occupé la 13e position après avoir battu la Ghanéenne Anduke millicent 3-0 (11-3, 11-5 et 11-2). Katia Kessaci (24 ans et 194e mondiale) n’a pu aller au-delà des 8es de finale, après sa défaite devant Ojomu Ajoke (Nigeria) 0-4, alors qu’en phases de groupes, elle avait pris la seconde place du 5e groupe, après un succès face à l’Ethiopienne Dejene Ngidie (3-0) et un revers devant la Nigériane Oshonaike Olufunke (1-3).

Le chemin de sa compatriote Lynda Loghraibi, 129e mondiale, s’est arrêté au même stade après son élimination en 8es de finale par la Nigériane Olufunke 1-4. Avant d’atteindre les 8es, Loghraibi s’est bien tirée de la poule 7 avec deux succès contre la Congolaise Litobaka Ammadine et la Ghanéenne Agbottah Hilda (3-0), après avoir perdu lors de son entrée en lice face à la Nigériane Ajoke Ojomu 1-3. La médaille d’or de la coupe d’Afrique ITTF-2019 (dames) est revenue à l’Egyptienne Dina Meshref, vainqueur devant sa compatriote Helmy Yousra 4-0 (11-9, 11-9, 11-1, 11-8).