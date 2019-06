La direction du club de football de l’Union Sportive de la Médina de Khenchela (USMK), qui évolue dans le groupe Est de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), a élu samedi soir Samir Boumaâraf nouveau président du club lors d’une assemblée générale élective (AGE), a-t-on constaté. Présidée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS), cette assemblée tenue au centre de divertissement et de loisir de la ville de Khenchela, a connu l’élection, à l’unanimité, de l’ancien président du directoire à la tête de l’USMK après le retrait de son unique rival au poste de président, Moncef Mellah quelque peu avant le début de cette réunion. Lors de son allocution, le nouveau président s’est engagé à mettre tous les moyens matériels et humains à la disposition de l’équipe en vue de concrétiser l’objectif de l’accession à la Ligue 2 Mobilis. Boumaâraf a également demandé aux membres de l’assemblée générale de conjuguer les efforts aux côtés des staffs administratifs et techniques afin d’assurer une bonne entame de la saison prochaine, soulignant de travailler de concert pour avancer. Et d’ajouter : «J’ai décidé de m’installer à Khenchela pour aider l’équipe du cœur à retrouver sa place d’antan», ajoutant qu’il entamera «bientôt» les négociations pour le recrutement d’un nouvel entraîneur ainsi que de nouveaux joueurs afin «d’entamer plus tôt les préparatifs de la prochaine saison». A signaler que l’élection de Samir Boumaâraf à la tête de l’USMK intervient après la démission de l’ancien président Oualid Boukrouma, qui a annoncé son départ en raison de son échec à accéder à la Ligue 2 Mobilis durant deux saisons successives.