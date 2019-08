Le 1er août dernier marque le début d’une nouvelle aventure au sein de la CAF. Après la zone de turbulence, la CAF veut la stabilité et fait appel à la FIFA. En effet, en juin dernier, en concertation avec la FIFA, la Confédération africaine de football donne une nouvelle dynamique à l’organisation. Ce qui permet à la secrétaire générale Fatma Samoura d’auditer la CAF pour une durée de 6 mois. Comme annoncé, la Sénégalaise a effectivement pris fonction le 1er août. Et ce jusqu’au 31 janvier 2020. Aussitôt arrivée, elle fait le résumé détaillé de sa nouvelle tâche.

« Le 1er août, mon mandat de déléguée générale de la FIFA pour l’Afrique a commencé. Cela signifie que je travaillerai avec la CAF pendant 6 mois pour soutenir le développement du football africain, tout en veillant sur la bonne gouvernance et la transparence. Je tiens à remercier le personnel de la CAF pour son accueil chaleureux et sa motivation à faire progresser l’Afrique. Ensemble, nous travaillerons pour le développement du foot africain », a-t-elle posté sur twitter. Dans le cadre de sa mission, Fatma Samoura va travailler en collaboration avec Ahmad Ahmad et une équipe d’experts. Le résultat escompté est la transparence dans la gestion opérationnelle de la CAF afin d’avoir une organisation professionnelle dans les différentes compétitions.