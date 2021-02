Ça a bougé à Marseille vendredi soir. Après avoir annoncé le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria au poste de président, le club phocéen a aussi officialisé la signature de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur. Comme attendu, le technicien argentin s'est engagé jusqu'en 2023 avec l'OM. «On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade, a déclaré Sampaoli dans un communiqué. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher: on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts.»