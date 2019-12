Médaillé d'or lors du Championnat nord-africain de tennis de table (seniors) par équipes et en individuel disputé récemment à Oran, le pongiste algérien Samy Kherouf vise la qualification aux JO-2020 de Tokyo. «Cela fait un bon bout de temps que je me prépare pour le tournoi qualificatif aux JO de Tokyo qui aura lieu en février prochain à Tunis. Ce ne sera guère une mince affaire, mais je ferai tout pour arracher l'un des quatre billets africains qui seront mis en jeu», a déclaré Kherouf à l'APS. Avant ce tournoi qualificatif pour le rendez-vous planétaire japonais, il sera question aussi pour le pongiste algérien, médaillé d'or lors des précédents Jeux africains tenus à Rabat (Maroc) l'été dernier, d'améliorer son classement sur la scène continentale, à l'occasion du Top 16 africain, une épreuve à laquelle il vient de se qualifier grâce à sa première place dans le Championnat nord-africain d'Oran. «Pour la précédente coupe d'Afrique jouée au Nigeria, j'ai terminé à la troisième place. Le fait d'avoir décroché une place sur le podium constitue pour moi un véritable exploit au vu du niveau élevé qui a marqué ce tournoi avec la présence notamment des pongistes égyptiens et nigérians», a encore indiqué la vedette de l'AJ Khroub.