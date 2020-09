Définitivement recruté par l'Inter Milan, pour une durée de 3 ans, Alexis Sanchez s'est confié sur son échec à Manchester United. Dans une vidéo postée sur Instagram, l'attaquant chilien s'est lâché sur son passage chez les Red Devils. Il a révélé qu'il était prêt à claquer la porte du club mancunien dès ses premiers jours, durant l'hiver 2018. «J'ai accepté l'opportunité d'aller à United, c'était tentant et quelque chose de bien pour moi, j'ai beaucoup aimé ce club quand j'étais gamin. Finalement, j'ai signé mais je n'ai pas demandé d'informations sur ce qui se passait à l'intérieur du club. Parfois, il y a des choses que vous ne réalisez pas avant d'arriver, et je me souviens de la première séance d'entraînement. J'ai réalisé beaucoup de choses. Après la séance, je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma famille et à mon agent: ‘‘Pouvons-nous déchirer le contrat pour retourner à Arsenal?'' Ils ont rigolé, je leur ai dit que quelque chose n'allait pas, ça ne semblait pas bon. Mais j'avais déjà signé, c'était parti. Après les premiers mois, j'ai continué à avoir le même sentiment. Nous n'étions pas unis comme une équipe à ce moment-là.»