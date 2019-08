Dortmund peut dire merci à Jadon Sancho, et plutôt deux fois qu’une. Avec une passe décisive et un but, l’international anglais a grandement contribué à la victoire de son équipe face au Bayern Munich (2-0) samedi au Signal Iduna Park lors de la Supercoupe d’Allemagne. Grâce à ce succès, les Jaunes et Noirs mettent fin au règne des Bavarois qui avaient remporté les trois éditions précédentes, et se posent surtout en sérieux candidat au titre avant la reprise de la Bundesliga (16 août). Malgré un Kingsley Coman en feu, les hommes de Niko Kovac n’ont pas pu faire grand chose face à la forme olympique de Marwin Hitz, auteur de plusieurs arrêts de grande classe. Grâce à cette victoire, Dortmund et Lucien Favre lancent parfaitement leur saison. Le technicien suisse empoche ainsi son premier trophée à la tête du Borussia, dès sa deuxième saison.