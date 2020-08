Au cœur d’une bagarre à la fin d’un match de championnat, Raïs M’Bolhi a été sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de football en Arabie saoudite. Son club d’Ettifaq devra se passer de ses services pendant deux matchs. M’Bolhi écope également de 20 000 dinars d’amende. Le gardien champion d’Afrique avec l’Algérie a été reconnu coupable d’une altercation avec un joueur d’Ittihad Jeddah. M’Bolhi estimait que ce dernier avait insulté sa mère et voulait en venir aux mains. « Le joueur Romarinho n’a pas arrêté durant toute la partie de me provoquer en insultant ma mère. (…) Je suis quelqu’un de calme, mais je ne tolère pas qu’on m’insulte ma famille », a-t-il confié. La bagarre a été évitée après que plusieurs joueurs et officiels se sont interposés entre les deux hommes.