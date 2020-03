L'été dernier, Manchester City enregistrait une énorme perte. Lors du Community Shield contre Liverpool, Leroy Sané, international allemand et pièce maîtresse de l'attaque de l'équipe de Pep Guardiola, se blessait gravement au genou. Une rupture des ligaments croisés et une opération plus tard, revoilà Sané sur les terrains de Premier League, de retour après des mois de cauchemar. En plus de priver de terrains l'Allemand de 24 ans, cette blessure avait empêché Sané de partir de Manchester City, alors que le Bayern Munich lui faisait les yeux doux. Mais la donne semble avoir changé pour l'ailier des Citizens... En effet, dans un premier temps, on apprenait que le Bayern n'était plus si sûr de se tourner vers Leroy Sané lors du prochain mercato. À cause de sa blessure notamment, mais pas que. D'après les médias allemands, le Bayern dispose de plusieurs pistes offensives pour le prochain mercato estival, dont Timo Werner ou encore Roberto Firmino. Deux joueurs qui ont connu la compétition tout au long de la saison, et avec beaucoup de succès, contrairement à Leroy Sané, qui retrouve tout juste les terrains de Premier League. De son côté, le joueur ne semble plus si sûr de vouloir quitter Manchester City après cette grave blessure. Il se murmure que l'international allemand pourrait se laisser tenter pour une à plusieurs saisons de plus du côté de Manchester City, et ce, même après l'exclusion des Citizens de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons à venir. Mieux, les dirigeants de Manchester City pourraient proposer un nouveau contrat à Sané, l'actuel courant jusqu'en juin 2021. Un nouveau contrat qui pourrait permettre à Sané de retrouver les terrains et enchaîner les bonnes performances avec City la saison prochaine, tout en garantissant au club des liquidités importantes en cas de départ de ce dernier la saison suivante. Un accord arrangeant, donc, pour les deux parties.

FC Barcelone

Ter Stegen proche d’une prolongation

La concurrence va devoir se faire une raison. Plusieurs clubs et non des moindres sont venus aux renseignements (Chelsea, Bayern, Juventus) pour essayer d’arracher Marc André Ter Stegen des griffes du FC Barcelone avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2022. Impeccable dans les buts, le portier international allemand est néanmoins devenu un des piliers du Barça qui a immédiatement réagi. Et avec d’autant plus de ferveur que le portier aurait eu des doutes sur son choix de rester. Après les premières discussions, il semblerait qu’un accord soit désormais tout proche selon Mundo Deportivo. Le média catalan évoque un contrat portant pour quatre à cinq saisons de plus avec une substantielle augmentation ! C’est dire l’importance de Ter Stegen aux yeux du club blaugrana.

PSG

Le départ d’Icardi se précise encore

L’avenir de Mauro Icardi reste une énigme au PSG. Malgré ses bonnes prestations, il n’est pas certain que le club de la capitale lève l’option d’achat de l’attaquant argentin. Celle-ci s’élève à 70 millions d’euros. Avec 20 buts en 31 apparitions, le buteur argentin réalise pourtant une bonne saison à Paris. Mais cela ne suffirait pas pour qu’il reste chez le double champion de France en titre. Annoncé à la Juventus ces derniers jours, Icardi pourrait finalement retourner à l’Inter Milan. Selon Calciomercato, l’attaquant argentin devrait avoir sa chance chez les Nerazzurri la saison prochaine. Pour le média italien, l’Argentin serait bien aidé par son compatriote Lautaro Martinez. Ce dernier semble en effet promis au FC Barcelone qui pourrait se l’offrir l’été prochain. En cas de transfert de Martinez à Barcelone, une place devrait donc se libérer en attaque et Mauro Icardi pourrait être associé à Romelu Lukaku. De même, il faut noter que le Chilien Alexis Sanchez retournera à Manchester United à la fin de la saison. Aucune option d’achat n’a été incluse dans son prêt par l’Inter Milan.

Tottenham

Mourinho jaloux du banc de Leipzig

Mardi, Tottenham a été éliminé dès les 8es de finale de la Ligue des Champions face au RB Leipzig (0-1, 0-3). Pour expliquer cet échec, l’entraîneur des Spurs José Mourinho a déploré les nombreuses absences au sein de son effectif, mais aussi la qualité du groupe de la formation allemande. «Tous les joueurs qui se trouvaient sur le banc de Leipzig sur ce match auraient été titulaires en ce moment dans mon équipe. Donc à partir de là, c’est forcément difficile et Leipzig a mérité de se qualifier pour les quarts. Toutes les équipes du monde ne peuvent pas lutter sans 5 ou 6 de leurs meilleurs joueurs. C’est aussi simple que ça », a jugé le technicien portugais devant les médias. Pour rappel, les Londoniens étaient privés de Ben Davies, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn, Harry Kane et Heung-min Son, blessés.



Milan AC

Ibrahimovic pourrait changer d’avis

Arrivé cet hiver après avoir passé deux ans sous les couleurs des Los Angeles Galaxy, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic dispose d’un contrat jusqu’en juin prochain avec le Milan AC. Alors qu’il se dirigeait vers une prolongation d’une saison avec un salaire annuel de 6 millions d’euros, le géant suédois aurait aujourd’hui changé d’avis comme le révèle le quotidien La Republicca. Ce dernier qui entretenait de bonnes relations avec Zvonimir Boban, ne serait pas satisfait du départ de l’ancien international croate. Pour rappel, il a été limogé par le club lombard.

Real Madrid

Bale, le flou persiste

Un temps joueur le plus cher de la planète, Gareth Bale est redevenu un joueur lambda au Real Madrid. On aurait pu penser qu’avec le départ de Ronaldo il pouvait être le nouvel homme fort des Merengues. Mais pas épargné par les blessures et ses nombreuses contreperformances, l’attaquant de 30 ans enchaîne les galères. Le départ de Bale serait même souhaité par Zidane qui ne compte plus sur lui. Dans un entretien à Wales Online, le Gallois s’est exprimé sur son avenir. L’ancien joueur de Tottenham évoque déjà l’après-football. Il entend mener à bien des affaires et se consacrer au golf, une autre de ses passions. «Je ne vais pas toujours jouer au football, nous sommes donc intéressés à faire ce genre de chose, en particulier au pays de Galles, car nous voulons que Cardiff, là où je suis né, grandisse autant que possible», a expliqué Gareth Bale. S’il sait déjà ce qu’il fera après le football, son avenir sur le court terme reste flou.

Il n’est pas certain que Gareth Bale aille au terme de son bail au Real Madrid qui expire en 2022. Son bilan cette saison est de 3 buts en 18 apparitions.



Ajax Amsterdam

Tottenham et Chelsea sur Onana

Il a été l’un des acteurs majeurs de la belle épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, la saison dernière. Pourtant, à la différence de Matthijs de Ligt et de Frenkie De Jong qui ont plié bagages, André Onana est, lui, resté au club. Mais un départ ne devrait pas tarder ! Plusieurs sources assure que le gardien de but voudrait se lancer un nouveau défi et plusieurs clubs seraient intéressés par lui, comme le PSG et le FC Barcelone. La presse britannique assure toutefois qu’André Onana a une préférence pour Chelsea. Un autre club londonien ferait également envie au gardien de l’Ajax Amsterdam. D’après les informations du Daily Mail, Onana ne dirait pas non à un transfert vers Tottenham cet été. Les choses pourraient pourtant être compliquées pour lui chez les Spurs, puisque Hugo Lloris semble bien installé au poste de titulaire.