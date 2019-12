Leroy Sané s’est gravement blessé en début de saison au genou et devrait manquer encore plusieurs mois de compétition. Mais cette blessure ne l’empêche pas de penser à son avenir. Le Bayern, qui s’est intéressé à lui l’été dernier, le suit de très près. Les Bavarois n’ont jamais réellement fait une croix sur le joueur de Man City et les dernières informations évoquaient une tentative des Allemands en juin prochain. Sané veut jouer au Bayern Munich, mais souhaiterait anticiper son arrivée en Bavière. Selon Sport Bild, il souhaite rejoindre le Bayern dès janvier. Il faudra donc voir si le Bayern fera ou non un effort cet hiver, alors qu’il pourrait mettre la main à la poche cet été pour Coutinho.