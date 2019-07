Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des nations, les Lions de l’Atlas n’ont pas forcé face aux Bafana Bafana au stade Al Salam du Caire. Sur un but de Boussoufa dans les arrêts de jeu, le Maroc s’impose 1-0. L’Afrique du Sud devait patienter jusqu’à hier soir pour savoir si elle se qualifie parmi les meilleurs troisièmes. Une entame de match assez lente pour deux formations qui s’observent pendant les toutes premières minutes avant de se porter vers l’avant. Les Sud-Africains se signalent dès la 3’ en obtenant un corner qu’ils ’exploitent mal puisqu’une position de hors de jeu est signalée. Les Marocains tentent de réagir mais ne parviennent pas à s’incruster dans la moitié de terrain adverse. Le jeu se durcit au fil du match du côté des Bafana Bafana qui commettent quelques fautes dans leur moitié de terrain. Themba Zwane reçoit même un carton jaune. Le coup franc tiré par le Marocain Hakim Ziyech est dévié avant d’être repris par Younès Belhanda juste au-dessus de la barre. Les deux équipes, qu’un résultat nul qualifie, n’emballent pas la rencontre mais à la 34’, suite à une touche, l’attaquant sud-africain, Percy Tau, s’élance et décoche un tir à l’entrée de la surface adverse, qui rase le montant droit du gardien Monir El Kajoui. Une minute plus tard, les Lions de l’Atlas assiègent le camp des Bafana Bafana et Younes Belhanda voit sa reprise captée par le gardien Ronwen Williams. Puis, plus rien jusqu’à la pause. La deuxième période débute sur un bon rythme et les Marocains se montrent dangereux à la 58’ sur un centre venu de la gauche que Youssef En-Nesyri marque de la tête. A la 64’, sur une offensive marocaine bien menée, Achraf Hakimi adresse une superbe frappe, à l’entrée de la surface adverse, renvoyée heureusement pour l’Afrique du Sud par la barre transversale. Les Bafana Bafana sont acculés et à la 69’, Youssef En-Nesyri se joue du gardien mais voit sa frappe hors cadre après avoir été quelque peu déséquilibré. Alors qu’on jouait la dernière minute du temps réglementaire, les Lions de l’Atlas obtiennent un coup franc excentré. La balle parvient dans la surface où le capitaine M’Bark Boussoufa reprend dans le but sud-africain pour l’unique but de la partie (1-0). Ainsi, le Maroc fait le carton plein (9 points) tandis que les Bafana Bafana, qui espéraient s’en sortir avec le nul pour être sûr d’une place dans les quatre meilleurs troisièmes, pourraient voir leur rêve s’envoler.