Ce soir à 21h, le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund lors de la manche aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Selon RMC Sport, Thomas Tuchel a décidé de ne pas convoquer Leandro Paredes (25 ans, 25 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison). Si la radio ne donne pas la raison de ce choix, Paris United explique que le milieu de terrain argentin a pris un mauvais coup à Amiens (4-4), samedi en Ligue 1, qui l’empêche d’être apte pour la rencontre face au club allemand. L’ancien joueur de l’AS Rome devait d’ailleurs passer des examens hier pour en savoir plus sur sa blessure annoncée.