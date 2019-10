Recruté cet été, Pablo Sarabia n’avait pas encore trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. C’est désormais chose faite grâce à son but face à Angers (4-0), samedi. Une première réalisation sous le maillot parisien que le milieu offensif espagnol attendait avec impatience. « Oui ! Je voulais marquer depuis un bout de temps déjà. Mais je n’avais pas les situations pour. On m’a annulé un but, un autre s’est transformé en but contre son camp… J’ai essayé, essayé, essayé et, finalement, ce but est arrivé », raconte l’ancien joueur du FC Séville dans des propos relayés par le quotidien Le Parisien. Au cours de ce match, Sarabia a également délivré deux passes décisives.