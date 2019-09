La Juventus a repris provisoirement la première place de la Série A mardi soir, suite à sa difficile victoire sur la pelouse du Brescia de Mario Balotelli (2-1). Une performance individuelle était particulièrement attendue lors de cette soirée, celle d’Adrien Rabiot. L’ancien joueur du PSG n’avait jusque-là disputé que 63 minutes sous les couleurs de la Vieille Dame - contre Parme le 24 août -, regardant les autres rencontres de son club depuis le banc de touche sans entrer en jeu. Titularisé au poste de milieu relayeur gauche aux côtés de Miralem Pjanic et Sami Khedira, Rabiot n’a pas été brillant, notamment au cours d’une première période lors de laquelle ses erreurs techniques et son manque d’activité ont été soulignés par la presse italienne. C’est également l’avis de son entraîneur Maurizio Sarri, qui estime que son joueur peut et doit faire beaucoup mieux, comme il s’en est expliqué après la rencontre dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. « Adrien n’avait pas joué un match entier depuis longtemps. Il a un gros potentiel, on se contente de ce qu’il a fait ce soir, mais on attendra plus la prochaine fois. » Compte tenu de la concurrence - Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi et Emre Can étaient sur le banc mardi soir -, Adrien Rabiot va devoir rapidement se mettre au niveau s’il ne veut pas passer sa saison loin des terrains.