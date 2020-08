L'exploit de l'O Lyon face à la Juventus Turin (1-0, 1-2) vendredi lors des 8es de finale de la Ligue des Champions fait logiquement grincer des dents en Italie. Et sans surprise, l'entraîneur de la Vieille Dame Maurizio Sarri se voit désigné comme le principal responsable dans les médias de cette énorme désillusion pour le champion d'Italie. Ainsi, La Gazzetta dello Sport évoque une «nuit noire» sur sa Une avec cet échec attribué au technicien italien, «sous la menace de l'ombre de Simone Inzaghi et de Zidane» pour son avenir. À l'inverse, le quotidien transalpin encense le «fabuleux» Ronaldo, «qui méritait lui de continuer» en C1. De son côté, le journal turinois Tuttosport fait encore plus fort avec un «Sarri out» parfaitement compréhensible. L'ancien coach de Naples est encore une fois perçu comme «le responsable de l'échec, il n'a pas réussi à donner un jeu convaincant à l'équipe» malgré «un CR7 extraordinaire». Le ton est globalement le même pour le Corriere dello Sport avec un «Adieu, Maurizio» (en Français) pour «une conclusion amère de la saison». En Italie, le coupable de cette élimination est donc connu. ne Feghouli pourrait découvrir le football italien cet été.