Sans emploi depuis sa mise à l'écart à la Juventus Turin, Maurizio Sarri pourrait bientôt reprendre du service, si l'on en croit les dernières informations du Corriere dello Sport. En effet, l'Italien qui aurait pourtant dit à Pablo Longoria qu'il ne souhaitait pas reprendre une équipe en cours de route serait prêt à dire oui à Aurelio De Laurentiis, son ancien président. En difficulté cette saison, le Napoli, 7ème de Serie A, pourrait ne pas disputer de coupe d'Europe la saison prochaine et Sarri ne dirait pas non pour aider son ancien club. Sarri y a déjà officié avec succès entre 2015 et 2018 avant de rejoindre la Juve.