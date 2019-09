Contrairement à l’autre recrue Aaron Ramsey, buteur contre le Hellas Vérone (2-1) samedi, Adrien Rabiot attend toujours sa première titularisation avec la Juventus Turin. Conscient de la situation du milieu français, l’entraîneur Maurizio Sarri a tenté de le rassurer en évoquant la forme de son concurrent Blaise Matuidi. « Rabiot doit se rendre compte que Blaise réalise un superbe début de saison. Je crois que pour le moment, il faut compter sur Matuidi, a expliqué l’Italien. Il y aura des moments où Rabiot sera meilleur que Matuidi, et là il jouera. De toute façon, il faut être heureux si un coéquipier est en bonne forme. Si ce coéquipier évolue au même poste, on est content à 99%. S’il évolue à un autre poste, on est content à 101%. C’est normal. Mais Rabiot doit rester calme. Ramsey progresse tout comme Rabiot à l’entraînement. » En plus des performances de son compatriote, Rabiot subit ses limites physiques liées à son manque de temps de jeu la saison dernière au PSG.