Le club tunisien, l'ES Tunis, garde toujours un oeil sur le championnat algérien en prévision du prochain mercato d'été. Avec déjà 7 joueurs dans son effectif, le club de Bab Souika ne compte pas s'arrêter là. Il vise, désormais, le meneur de jeu du Chabab de Belouizdad, Amir Sayoud. Encore sous contrat avec le leader du championnat algérien jusqu'à la fin de la saison prochaine, Sayoud est emballé par cette idée et aurait même donné son accord de principe pour entamer les pourparlers après la levée du confinement. Jusqu'à l'heure, l'enfant de Guelma n'a pas informé ses dirigeants de cette offre, mais ces derniers en ont eu écho. Selon nos sources, ils ne sont pas contre l'idée, mais non sans conditions. Ils veulent que leur joueur prolonge son bail d'une saison avant de pouvoir, ensuite, le vendre à un prix conséquent. Les tentatives des responsables du club de le joindre sont infructueuses, ce qui fait que la situation demeure encore en l'état et ne risque pas d'avancer jusqu'après la fête de l'Aïd. Sayoud est aussi courtisé par les Saoudiens de Damac FC ainsi que les Egyptiens de Pyramids FC. Dumas, lors de sa dernière entrevue avec ses dirigeants la semaine passée, n'a pas fermé la porte à Sayoud, indiquant que sa seule condition est celle de ne pas le libérer avant de s'assurer un remplaçant mieux que lui ou, au pire, ayant les mêmes qualités. Quelques jours auparavant, la presse tunisienne avait rapporté que l'EST lorgnait sur l'attaquant du Chabab, Khaled Bousseliou, avant que ce dernier ne démente cela en affirmant ne disposer d'aucun contact de la part des Tunisiens et en précisant qu'il ne compte pas quitter le CRB.