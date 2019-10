Bastian Schweinsteiger, Champion du monde 2014 avec l’Allemagne puis capitaine de la Mannschaft, a annoncé sa retraite, mardi sur Twitter. « C’est avec un peu de nostalgie que j’annonce la fin de ma carrière active de joueur, mais je me réjouis des tâches passionnantes qui m’attendent bientôt. Je resterai fidèle au football », a tweeté le joueur de 35 ans, qui a terminé sa carrière aux Etats-Unis au Chicago Fire. Surnommé « Schweini », cet ancien attaquant reconverti en milieu de terrain, puis en arrière central aux Etats-Unis, compte 121 sélections en équipe d’Allemagne (24 buts), avec laquelle il a été une fois Champion du monde, deux fois troisième d’un Mondial, en 2006 et 2010, et vice-champion d’Europe 2008.