Le défenseur du MC Oran, Zine El Abidine Sebbah, est, après avoir subi 5 mois de blocage sur le territoire français, revenu au bercail dans le sillage des Algériens rapatriés récemment. Etant en fin de contrat avec son club employeur, l'opacité totale entoure l'avenir de sa carrière footbalistique. Devrait-il rempiler avec le Mouloudia d'Oran? Pour le joueur, sa situation administrative se présente, paradoxalement, compliquée et embrouillée. Elle est d'autant plus complexe qu'il n'arrive plus à trancher sur son cas, celui-ci est, contre toute attente, lié à son dû pour lequel est redevable le club phare de l'Oranie. Le joueur n'a pas perçu 13 mensualités consécutives, dont cinq remontant à l'époque de l'ex-président, Ahmed Belhadj, dit Baba. Le reste, soit huit mois impayés, représentent le cumul des dettes sous l'égide de Si Tahar Chérif El Ouezzani. Sebbah ne transige pas dans ses décisions. Mieux, il semble bien résolu quant à aller de l'avant tout en se maintenant, sans céder, sur ses positions en réclamant, vaille que vaille, son dû. En ayant affiché la couleur, il s'est d'ailleurs «froidement» prononcé, en rejetant la proposition formulée par la direction du club, celle-ci a porté sur la revue à la baisse les mensualités des joueurs. La crise financière, secouant de plein fouet le MCO, a, à plus d'un titre, obligé CEO et son équipe à jouer cette carte en sollicitant l'ensemble des joueurs, quant à se mettre de la partie et prendre en compte la situation exceptionnelle du club en contribuant dans l'allègement, ne serait-ce qu'un tant soit peu, du lourd fardeau supporté par le club. Sebbah, lui, ne semble pas être prêt à reculer, tout comme il ne compte pas décider d'avaliser une quelconque mesure décidant de son avenir sportif, au sein du club ou ailleurs, l'imbroglio, qui continue à régner dans la maison des Hamraoua, semble jouer son tour chez ce joueur qui continue à délibérer de son sort. Le joueur n'est, d'ailleurs, pas explicite quant à la suite à donner à la période post-contrat de sa carrière. Il affirme «attendre la prochaine assemblée générale devant aboutir à l'élection de la nouvelle équipe administrative pour pouvoir enfin décider». «La situation sera dissipée avec la mise en place d'une nouvelle direction», a-t-il confié à ses proches.