Battu par le Nigeria (0-1) le Cameroun quitte la compétition sans saveur. Venus en Egypte pour conserver son titre, les Lions Indomptables se sont arrêtés en chemin.

Ce qui est jugé comme un échec par les observateurs du football camerounais. Dès qu’une équipe échoue dans une compétition, le bouc émissaire est toujours l’entraîneur.

Alors en conférence de presse après cette éliminatoire, le sélectionneur du Cameroun, le Néerlandais Clarence Seedorf, laisse un flou quant à son avenir avec les Lions Indomptables.

« Mon contrat ? Vous aurez besoin de quelques jours pour connaître la réponse» a-t-il répondu. « Je suis vraiment désolé pour mes joueurs car ils ont travaillé durs et ont beaucoup donné. J’espère que le peuple camerounais sera content de l’expérience en elle-même» a-t-il conclu. Notons que ces choix de joueurs et tactiques sont d’ores et déjà critiqués au pays. L’avenir semblerait sombre pour le sélectionneur batave.