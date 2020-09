Le défenseur du FC Barcelone, Nelson Semedo, s’apprête à s’engager avec Wolverhampton. Le latéral droit portugais a posté sur Instagram un message d’adieu destiné au club de la Catalogne. « Merci beaucoup Barcelone de m’avoir donné l’opportunité de vivre le rêve de porter ce maillot, de jouer au Camp Nou, d’apprendre et de profiter des meilleurs du monde. Merci de m’avoir fait grandir en tant que joueur et en tant que personne. Ce furent trois merveilleuses années que je n’oublierai jamais. Merci à mes coéquipiers, à mon staff, à mes fans et à toutes les personnes qui m’ont aidé depuis mon arrivée jusqu’à aujourd’hui. Je vous souhaite la meilleure des chances au monde. Eternellement gratifiant. Visitez le Barça », a écrit le footballeur de 26 ans, dont le contrat avec les Blaugrana courait jusqu’en juin 2022. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne va être transféré chez les Wolves pour la somme de 29 millions de livres, soit 31,5 millions d’euros.