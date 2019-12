Le Comité olympique et sportif algérien (COA) organise un séminaire sur le volontariat à Tamanrasset, les 22 et 23 décembre, avec la participation des différents acteurs de la société civile. Inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du volontariat, le séminaire devra permettre aux participants de se rencontrer, d’élargir et d’échanger sur leur vision du volontariat en vue de définir une stratégie claire pour le travail volontaire dans tous ses aspects et son suivi. En marge de ce séminaire, il sera procédé à une opération de plantation des arbres dans la wilaya et principalement au centre « Olymafrica » à Tazrouk, le 23 du même mois. La première pierre du projet de réalisation du centre sportif africain « Olympafrica », dans les hauteurs de la commune de Tazrouk (270km Nord-est de Tamanrasset) avait été posée en décembre 2018, par l’ex-ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab.