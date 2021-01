La Paradou AC a annoncé, avant-hier, avoir trouvé un accord pour une séparation à l'amiable avec l'entraîneur Hakim Malek, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un communiqué.

«À l'issue d'une réunion entre les dirigeants du Paradou AC et l'entraîneur Malek, marquée par un esprit de respect mutuel, d'objectivité et de convivialité, il a été convenu d'un commun accord de mettre fin à la relation contractuelle qui lie le coach au club», a indiqué le PAC sur sa page officielle Facebook. Hakim Malek (48 ans) avait été désigné à la barre technique du PAC, en août dernier, en remplacement du Portugais Francisco Alexandre Chalo.

À cet effet, le président du club a tenu à remercier Hakim Malek pour son engagement, son sérieux, et les efforts qu'il a consentis durant l'exercice de sa mission, en lui souhaitant le meilleur pour l'avenir de sa

carrière», a conclu le club algérois.

Ainsi, Hakim Malek devient le 12e entraîneur de l'élite à quitter son poste depuis le début de la saison. Au terme de la 8e journée, le PAC qui reste sur un match nul samedi en déplacement face au NC Magra (00), pointe à la 11e place au tableau avec 9 points en compagnie du RC Relizane.