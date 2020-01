La 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo prévue du 20 au 26 janvier 2020 se disputera sur 7 étapes, pour un tracé plus long que l’an dernier (1035 kilomètres), ont annoncé les organisateurs. Le grand départ sera donné de la Province du Woleu-Ntem dans le Nord du Gabon. Enfin, l’épilogue aura lieu dans la capitale du pays à Libreville.

La Tropicale traversera au total cinq Provinces sur les neuf que compte le pays, mais passera aussi par le Cameroun. En 2019, Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) avait remporté le général de l’épreuve. Dix (10) équipes africaines sont engagées, 8 sélections nationales dont l’Algérie et 2 professionnelles (BAI-Sicasal de l’Angola et Pro Touch de l’Afrique du Sud), face à 5 équipes européennes dont une UCI WorldTeam de la première division mondiale (Cofidis), deux UCI ProTeams de la deuxième division (Total-Direct Energie et Nippo Delko One Provence) et deux Continentales UCI (Dukla Banska Bystrica et Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole). Deux anciens vainqueurs de l’épreuve seront au départ le 20 janvier, Natnael Berhane et Joseph Areruya. Par ailleurs, le 16e Grand-Prix cycliste Didouche-Mourad se déroulera du 16 au 18 janvier à Constantine en présence de la Tunisie. La Tunisie a confirmé sa participation avec deux représentants, à savoir sa sélection nationale et le Club Sportif Sfaxien, qui seront donc en compétition avec les différents clubs algériens engagés. Ce Grand-Prix se déroulera en trois étapes, dont la première sera une boucle de 81 kilomètres à Didouche-Mourad-Ville. Elle sera suivie des autres étapes, prévues sur respectivement 128 et 107 kilomètres.

Les étapes

de cette 15e édition :

Lundi 20 janvier : Bitam-Ebolowa (150 km)

Mardi 21 : Bitam-Oyem (110 km)

Mercredi 22 : Mitzic-Ndjolé (180 km)

Jeudi 23 : Lambaréné-Mouila (190 km)

Vendredi 24 : Lambaréné-Kango (145 km)

Samedi 25 : Port Gentil-Port Gentil (130 km)

Dimanche 26 : Nkok-Libreville (130 km)