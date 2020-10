7des 34 internationaux algériens des U20, actuellement en stage au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), prévu au mois de novembre en Tunisie, présentent un important déficit, tant sur le plan physique que technique, a regretté le sélectionneur national Saber Bensmain dans une interview accordée au site officiel de la FAF. «Nos joueurs sont pratiquement à l'arrêt depuis le mois de mars dernier, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus et cette situation s'est répercutée négativement sur leur forme, tant sur le plan physique que technique. ce qui est assez inquiétant, surtout que nous ne sommes plus qu'à un mois du début du tournoi de l'UNAF, pendant lequel nous espérons faire partie des deux qualifiés pour la phase finale de la CAN 2021», a indiqué le coach national. Bensmain avait remis aux joueurs un programme de préparation individuel, pour les aider à maintenir leur forme à un bon niveau pendant la période de confinement, mais, d'après lui, ce travail n'a pas eu l'effet escompté sur l'ensemble de l'effectif. «Notre priorité pendant ce stage sera de combler le déficit que présentent ces sept joueurs, avec l'espoir de les ramener à au moins 80% de leur potentiel habituel, ce qui nous permettra de pouvoir compter sur eux en Tunisie, surtout que certains d'entre eux font partie des éléments clés» a-t-il ajouté, sans dévoiler l'identité des éléments concernés. Le sélectionneur national a annoncé par ailleurs, que «le nombre de joueurs sera diminué au cours des prochains jours», car il ne compte poursuivre la préparation qu'avec «les éléments les plus aptes», au moment où les joueurs en méforme, qui ne donnent pas l'impression de pouvoir récupérer d'ici le mois de novembre seront libérés. Bensmain compte également sur «l'apport des joueurs binationaux» pour constituer une équipe compétitive et défendre crânement ses chances de qualifications pour la phase finale de la CAN-2021, prévue du 16 février au 4 mars, en Mauritanie.