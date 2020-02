Le noble art algérien sera représenté par sept boxeurs aux JO-2020 à Tokyo (Japon). Les pugilistes algériens, dont deux femmes, ont composté leurs billets à Dakar (Sénégal), après avoir réussi à atteindre la finale du tournoi pré-olympique. Habitués de ce genre d'évènement, les Algériens seront, une nouvelle fois, présents en nombre pour défendre les couleurs nationales dans la capitale japonaise. La grande nouveauté sera la présence de deux boxeuses dans le contingent algérien. En effet, Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg) ont déjà inscrit leurs noms dans l'histoire de la boxe algérienne comme étant les deux premières pugilistes féminines à se qualifier pour un tel évènement. Championne d'Afrique en titre et médaillée d'or aux derniers Jeux africains de Rabat 2019, Boualem a fait respecter son rang en surclassant l'Ougandaise Nanziri Catherine, alors que Khelif (60 kg) s'est hissée en finale aux dépens de l'Ivoirienne, Mariam Sidibe. De leur côté, Younès Nemouchi (75 kg) et Mohamed Houmri (81 kg) signent également leur première qualification pour le plus important événement sportif de la planète.

La natif de Béchar a pris le meilleur sur le Marocain, Mohamed Essaghir, alors que Nemouchi s'est débarrassé de l'Ougandais, Kavuma David Semujji. Quant à Mohamed Flissi (52 kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg), ces derniers sont des habitués des JO. Présent lors des deux derniers JO à Londres (Angleterre) et à Rio de Janeiro (Brésil), sans vraiment briller, ce trio tentera de conjurer le sort pour monter sur le podium. La seule fausse note à Dakar a été l'élimination de Ichrak Chaib (75 kg). L'Algérienne a vu le rêve olympique s'envoler suite à sa défaite concédée en demi-finale face à la Marocaine, Mardi Khadija, championne d'Afrique en titre. Grâce à la performance des protégés du directeur technique national (DTN), Mourad Meziane, le nombre d'athlètes algériens qualifiés pour les JO de Tokyo s'élève désormais à 20 sportifs (7 disciplines). Un nombre qui peut augmenter à cinq mois du coup d'envoi des JO.