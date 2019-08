Pas de round d’échauffement à l’US Open pour l’Américaine Serena Williams qui, dans sa quête d’un 24e titre record en Grand Chelem, se heurtera dès le

1er tour à la Russe Maria Sharapova, selon le tirage au sort effectué jeudi à New York et qui a été beaucoup plus clément pour les favoris masculins. Tenant du titre et numero un mondial, Novak Djokovic débutera sa campagne à Flushing Meadows (26 août-8 septembre) face à l’Espagnol Roberto Carballes (N°76), tandis que dans la seconde moitié du tableau, Rafael Nadal (N°2) affrontera pour commencer l’Australien John Millman (numero deux). Roger Federer (numero trois) pourra s’étalonner contre un qualifié au 1er tour, en visant une demi-finale contre Djokovic. Ce dernier, auparavant, devrait retrouver sur sa route l’homme en grande forme du moment, le Russe Daniil Medvedev (N°5) qui a atteint les finales des trois derniers tournois sur dur qu’il a joués avec à la clé son premier titre en Masters 1000, à Cincinnati. Lors de leur dernier duel, Djokovic et Federer ont joué un match épique en finale à Wimbledon où le Suisse s’est incliné dans le super tie break du 5e set, laissant le Serbe décrocher son 16e titre dans un Majeur. Djokovic a remporté trois fois l’US Open (2011, 2015 et 2018), tandis que Federer y compte 5 titres (2004, 2005, 2006, 2007 et 2008). Nadal, lui, dont la demi-finale théorique le mettra aux prises avec l’Autrichien Dominic Thiem (N°4) qu’il a battu lors des deux dernières finales de Roland-Garros, espère un 4e sacre à Flushing Meadows après ceux de 2010, 2013 et 2017. Le Grec Stefanos Tsitsipas (N°8) verra en revanche un obstacle se dresser d’entrée sur sa route en la personne du Russe Andreï Rublev (N°47), qui reste sur une victoire contre Federer en 8es à Cincinnati. Chez les dames, la cadette des soeurs Williams, désormais 8e mondiale, visera à 37 ans son 7e titre à l’US Open. Finaliste à Wimbledon en juillet et à Flushing Meadows l’an dernier, Serena Williams espère égaler à domicile le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court. Elle devra pour commencer écarter Sharapova, 32 ans et elle aussi ex-numero un mondiale aujourd’hui 87e au classement WTA. Les statistiques sont nettement à l’avantage de l’Américaine qui mène 19 victoires à 2 dans ses duels avec la Russe. En outre, Serena Williams s’est imposée à l’US Open en 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 et 2014, tandis que Sharapova, 32 ans, l’a remporté en 2006. La numero un mondiale Naomi Osaka débutera la défense de son titre face à la Russe Anna Blinkova (93e) et pourrait affronter au 3e tour l’Américaine Cori Gauff, dite Coco, 141e mondiale mais qui a reçu une wild card après avoir créé la sensation à Wimbledon en éliminant Venus Williams au 1er tour. Elle avait ensuite atteint les 8es de finale pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem. La Japonaise retrouvera théoriquement en demi-finales la Roumaine Simona Halep (4e) qui reste sur un titre à Wimbledon.