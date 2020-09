L’Américaine Serena Williams s’est qualifiée aisément pour le 2e tour de l’US Open en battant sa compatriote Kristie Ahn 7-5, 6-3, mardi à New York. Laborieuse sur les courts depuis son retour ces deux dernières semaines, après six mois sans tennis, Serena s’est rassurée pour son entrée en lice face à la modeste 96e mondiale. Craignant de son propre aveu devoir réapprendre à gagner les points importants, elle a montré qu’elle était sur la bonne voie puisqu’elle a converti 4 de ses 6 balles de break et bouclé son succès sur sa deuxième balle de match en 1 h 21 mn. Cette victoire, en plus d’être encourageante, constitue aussi un record, puisque c’est sa 102e à l’US Open. Elle surpasse ainsi le record de l’Américaine Chris Evert.